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Пообещала удалить все треки с опасной информацией: Екатерина Мизулина встретилась с Инстасамкой

0:55
Шоу-бизнес

Известная блогер и исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) встретилась с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.

Ранее состоялась встреча Инстасамки и Екатерины Мизулиной, о чём сообщила в своём Telegram-канале журналистка Анна Монгайт*. По её словам, Мизулина-младшая "готова буквально на всё (посадить, разорить, выставить из страны), чтобы пофотографироваться со звёздами", — пошутила она в своём личном блоге.  

Отмечается, что исполнительница пообещала удалить все треки, содержащие опасную информацию. 

Напомним, до этого Екатерина Мизулина заявляла, что Инстасамка рекламирует магазины по продаже наркотиков. В этой связи концертный тур исполнительнице пришлось перенести на 2024 год. 

*Признана Минюстом РФ иноагентом. 

 

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Сколько зарабатывает Инстасамка? | PRO-Новости
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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