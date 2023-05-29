Пообещала удалить все треки с опасной информацией: Екатерина Мизулина встретилась с Инстасамкой

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная блогер и исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) встретилась с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.

Ранее состоялась встреча Инстасамки и Екатерины Мизулиной, о чём сообщила в своём Telegram-канале журналистка Анна Монгайт*. По её словам, Мизулина-младшая "готова буквально на всё (посадить, разорить, выставить из страны), чтобы пофотографироваться со звёздами", — пошутила она в своём личном блоге.

Отмечается, что исполнительница пообещала удалить все треки, содержащие опасную информацию.

Напомним, до этого Екатерина Мизулина заявляла, что Инстасамка рекламирует магазины по продаже наркотиков. В этой связи концертный тур исполнительнице пришлось перенести на 2024 год.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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