Шоумен Барецкий заявил, что стал владельцем замка певицы Аллы Пугачёвой

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Стас Барецкий заявил, что сделка по покупке замка, принадлежавшего Алле Пугачёвой и Максиму Галкину* в деревне Грязь, уже состоялась. Он отреагировал на утверждения источников, которые сообщили, что певица запретила продажу своего дома.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

"Да, я действительно его купил, и на следующей неделе устрою пресс-конференцию для журналистов. Я приобрёл замок для бизнеса", — рассказал Барецкий.

Он отметил, что сейчас ожидает, пока Пугачёва вывезет свои вещи, чтобы начать установку оборудования для крематория, пишет Газета.Ru.

В апреле текущего года Барецкий сообщил журналистам, что купил замок в деревне Грязь за 450 миллионов рублей и намерен превратить его в морг. Однако продюсер Сергей Дворцов опроверг его слова, заявив, что дом был приобретён другим предпринимателем.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Максим Галкин*: замок в деревне Грязь