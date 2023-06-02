В Сети раскритиковали Пугачёву за слова поддержки Шевчуку: "Странный патриотизм"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва поддержала лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука слова в стихах. В Сети появились споры из-за этого. Примадонна назвала Шевчука на своей странице в соцсети патриотом.

Фото: rnews.ru

"Странный патриотизм. Сбежать из страны, обливать грязью народ, который отдавал деньги за билеты", — написал один. "Патриоты на передовой! Тоже мне, деятели, сами себя записали в патриоты!" — высказался другой.

Некоторые поддержали Пугачёву.

После начала специальной военной операции Шевчук осудил её. Следующим шагом стала отмена множества планируемых выступлений группы "ДДТ" по всей территории России. В апреле Шевчук выпустил клип под названием "Похороны войны" в соавторстве с композитором Дмитрием Емельяновым.

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Юрий Шевчук, Дмитрий Емельянов — Похороны войны