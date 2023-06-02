Певица Алла Пугачёва поддержала лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука слова в стихах. В Сети появились споры из-за этого. Примадонна назвала Шевчука на своей странице в соцсети патриотом.
"Странный патриотизм. Сбежать из страны, обливать грязью народ, который отдавал деньги за билеты", — написал один.
"Патриоты на передовой! Тоже мне, деятели, сами себя записали в патриоты!" — высказался другой.
Некоторые поддержали Пугачёву.
После начала специальной военной операции Шевчук осудил её. Следующим шагом стала отмена множества планируемых выступлений группы "ДДТ" по всей территории России. В апреле Шевчук выпустил клип под названием "Похороны войны" в соавторстве с композитором Дмитрием Емельяновым.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач Екатерина Серебренникова перечислила продукты питания, которые считаются вредными, однако на самом деле могут положительно сказаться на работе организма.