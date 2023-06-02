Смольянинов* о словах про Россию: "Надо было другие формулировки подбирать"

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Известный российский актёр Артур Смольянинов* прокомментировал свои высказывания о России.

Фото: ria.ru

Напомни, в прошлом году Артур Смольянинов* уехал в Латвию в знак протеста проведения СВО. Также актёр заявлял, что он готов воевать на стороне Украины и подчёркивал, что ему всё равно, развалится Россия географически или нет.

Артист до сих пор придерживается антивоенной позиции, однако он отметил, что некоторые его формулировки в речах были резкими и излишне эмоциональными. Об этом пишет StarHit.

"Возможно, я был чрезмерно эмоционален. Надо было другие формулировки подбирать, но, по сути, все понятно", — заявил Смольянинов*.

*Признан Минюстом РФ иноагентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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