Мать Артура Смольянинова* заявила, что сын никогда не избивал свою бывшую жену

Мария Смольянинова прокомментировала обвинение Ивана Охлабыстина в избиении её сыном своей бывшей жены.

По словам матери Артура Смольянинова*, актёр никогда не поднимал руку на свою бывшую жену, актрису Дарью Мельникову. Женщина отметила, что Артур* временами мог быть резок с журналистами, но по отношению к женщинам он никогда не проявлял грубость.

"Я вообще ничего не комментирую, но избиений точно не было. Это бред сивой кобылы. То есть не сивой кобылы, а Ивана Охлобыстина", — заявила в беседе с "Комсомольской правдой" Мария Смольянинова.

*Артур Смольянинов признан Минюстом РФ иноагентом.

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