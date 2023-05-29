Композитор Олег Влади требует от Comedy Club Production 500 000 рублей за песню Лободы в шоу "Танцы"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Композитор Олег Влади подал в суд на Comedy Club Production, обвинив студию в нарушении авторских прав.

Фото: ria.ru

Основанием для иска стало выступление Светланы Лободы на шоу "Танцы. Битва сезонов" с песней "К чёрту любовь", которую написал Влади.

Композитор заявил, что в титрах создатели не указали его имя. В связи с этим Олег потребовал от Comedy Club Production выплатить ему компенсацию за моральный ущерб в размере 500 000 рублей и удалить выступление Лободы со всех площадок.

В суде интересы композитора представляет юрист Валерия Рытвина, являющаяся координатором общественного движения "Совет блогеров".

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