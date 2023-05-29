Продюсер Иосиф Пригожин признался, что долгое время испытывал неприязнь к Валерии

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что до близкого знакомства с Валерией испытывал к певице сильную неприязнь.

Фото: kp.ru

Пригожин и Валерия в браке уже 19 лет. В шоу "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ музыкальный продюсер признался, что их крепкий брак мог и не случиться по причине его откровенной неприязни к певице.

Дело в том, что Валерия забрала победу у подопечной Пригожина в конкурсе "Утренняя звезда". Это сильно разозлило продюсера.

"Когда я слышал Валерию по радио, переключал на другую станцию. Терпеть её не мог", — вспомнил он.

Долгое время Иосиф не хотел сотрудничать с артисткой, но после уговоров друзей всё же организовал с Валерией рабочую встречу, на которой сразу в неё влюбился.

В своих чувствах Пригожин признался исполнительнице уже через несколько месяцев, однако Валерия взаимностью продюсеру не ответила. Всё изменилось после их совместной поездки за границу, в которой Иосифу удалось покорить сердце артистки.

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