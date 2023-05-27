Руководитель пресс-службы SHAMANа Антон Коробков-Землянский заверил, что певец не покушался в своём клипе на традиционные семейные ценности.
Новый клип певца Ярослава Дронова на песню "Мёд", в котором он женится одновременно на сотне девушек, вызвал недовольство блюстителей морали.
Представитель артиста объяснил, что клип Дронова, в съёмках которого принял участие Андрей Малахов, следует воспринимать как самоироничную шуточную историю. Музыкант, по его словам, не пропагандировал многожёнство.
"SHAMAN поиронизировал сам над собой и над тем стереотипным образом звезды шоу-бизнеса, который сложился в нашем обществе", — цитирует слова Коробкова-Землянского издание "Подъём".
Ранее недоумение публики вызвал клип Дронова на песню "Мы", в которой он вышагивал на Красной площади в наряде, который будил у зрителей негативные ассоциации.
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