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Представитель SHAMANа ответил на обвинения певца в пропаганде многожёнства

1:00
Шоу-бизнес

Руководитель пресс-службы SHAMANа Антон Коробков-Землянский заверил, что певец не покушался в своём клипе на традиционные семейные ценности.

Представитель SHAMANа ответил на обвинения певца в пропаганде многожёнства
Фото: Инстаграм SHAMANа

Новый клип певца Ярослава Дронова на песню "Мёд", в котором он женится одновременно на сотне девушек, вызвал недовольство блюстителей морали.

Представитель артиста объяснил, что клип Дронова, в съёмках которого принял участие Андрей Малахов, следует воспринимать как самоироничную шуточную историю. Музыкант, по его словам, не пропагандировал многожёнство.

"SHAMAN поиронизировал сам над собой и над тем стереотипным образом звезды шоу-бизнеса, который сложился в нашем обществе", — цитирует слова Коробкова-Землянского издание "Подъём".

Ранее недоумение публики вызвал клип Дронова на песню "Мы", в которой он вышагивал на Красной площади в наряде, который будил у зрителей негативные ассоциации.

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SHAMAN — МЁД (музыка и слова: SHAMAN)
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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