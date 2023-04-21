Марков объяснил свои нападки на певца Ярослава Дронова: бренд Shaman — огромная ошибка

Политолог Сергей Марков объяснил, в чём недостатки певца Шамана, как патриотического символа России.

SHAMAN — МЫ (Красная площадь)

Марков, которые ранее раскритиковал букву Z и исполнителя Shaman, пояснил, где именно промахнулись создатели музыкального бренда.

Он заверил, что ему нравятся песни Шамана "Встанем!" и "Я русский". При этом он обратил внимание на идеологические промахи данного проекта.

"А бренд Шаман для продвижения патриотической песни в православной стране — это огромная ошибка", — написал политолог в своём Telegram-канале

Он посоветовал "перебрендировать" сценический образ музыканта. Марков считает, что настоящее имя певца звучит удачно.

"Парня зовут вообще супер — Ярослав Дронов", — выразил своё мнение политический эксперт.

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