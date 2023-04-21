Марков выступил против символа Z и певца Шамана: что-то очень сильно не так

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков критически отнёсся к патриотическому певцу Шаману и к букве Z, как символу России.

Марков увидел в выборе новых российских символов явное противоречие. Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, по его мнению не сильно вписывается в страну, где большая часть граждан исповедует Православие.

"Когда в православной России главный патриотический певец с именем Шаман, а главный символ борьбы за русских и против нацизма на Украине это буква Z, то многие делают вывод, что наверху власти что-то очень сильно не так", — выразил свою точку зрения политолог в личном Telegram-канале.

Марков уверен, что подобные символы нехарактерны для России.

"Шаманизм и Z это не наше", — написал политический эксперт в своём микроблоге.

Ранее певец SHAMAN ответил на язвительную шутку Максима Галкина* в свой адрес.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иноагента.

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SHAMAN — МЫ (Красная площадь)