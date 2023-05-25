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Группа ABBA отказалась выступать на "Евровидении-2024" в Швеции

0:53
Шоу-бизнес

Гитарист и клавишник группы ABBA отказались выступать на песенном конкурсе "Евровидение-2024".

Группа ABBA отказалась выступать на "Евровидении-2024" в Швеции
Фото: ria.ru

После победы певицы Loreen Швеция получила право провести "Евровидение" в 2024 году. Однако самый знаменитый шведский музыкальный коллектив ABBA, который в следующем году отпразднует 50-летний юбилей со дня победы в конкурсе, не порадует своим выступлением еврофанов, сообщает The Guardian.

Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус заявили, что группа намерена отпраздновать 50-летие победы группы, не выходя на сцену.

"Я не хочу. Если кто-то из нас против, значит против все", — отметил Андерсон.

Группа ABBA заняла первое место на "Евровидении-1974", исполнив песню Waterloo.

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ABBA - Waterloo • Eurovision 1974
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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