Участники "Евровидения-2023" из Хорватии со сцены призвали остановить вооружённый конфликт на Украине.
Хорваты выступили в первом полуфинале песенного конкурса с композицией "Mama ŠČ!". На сцену музыканты вышли в военной форме и юбках, в конце номера один из участников коллектива поджёг петарды, которые были замаскированы под ядерные боеголовки.
В ходе выступления артисты потребовали "остановить чёртову войну". Однако зал воспринял лозунги коллектива крайне сдержанно. Многие из поклонников конкурса и вовсе высмеяли номер участников, назвав происходящее на сцене цирком.
Примечательно, что Хорватия прошла квалификацию. Это означает, что группа поборется за первое место в финале "Евровидения-2023", который пройдёт 13 мая в Ливерпуле.
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