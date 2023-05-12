В финал песенного конкурса "Евровидение-2023" прошли 26 стран

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стали известны итоги второго полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

Фото: web.de

Квалификацию прошли Кипр, Эстония, Бельгия, Албания, Словения, Армения, Литва, Австралия, Австрия и Польша. Все они выступят в финале музыкального состязания, который пройдёт 13 мая в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле.

По итогам первого полуфинала отобрались: Норвегия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Чехия, Хорватия, Сербия, Португалия, Израиль и Молдавия.

Автоматически финалистами стали представители стран-основательниц конкурса и страна-победительница прошлого года: Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания и Украина.

Букмекеры в этом году пророчат победу шведской певице Loreen. Исполнительница уже становилась лауреатом конкурса в 2012 году, а её новая композиция Tattoo на протяжении нескольких недель не сходит с первых строчек европейских музыкальных чартов.

Россия не участвует в "Евровидении-2023". Организаторы приняли решение отстранить РФ от конкурса сразу после начала СВО на Украине.

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Loreen - Tattoo (Eurovision 2023)