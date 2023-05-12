Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зизифус поможет бороться со стрессом и тревогой
Офицер Дэвис: Запад заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией после провала ВСУ
Помощница Аллы Пугачёвой ответила Поплавской на критику певицы: "Не живётся вам без Пугачёвой"
Корабли ЧФ РФ нанесли более 180 ударов "Калибрами" по Украине с начала СВО
Владимир Рогов заявил о двух громких ночных взрывах в Запорожье
Полковник Литовкин назвал главный страх Зеленского перед контрнаступлением
Невролог Рошковская перечислила первые симптомы разрыва аневризмы сосудов головного мозга
Самое важное о мозолях бегунов: почему появляются и как избежать
МО Украины впервые подтвердило информацию о продвижении ВСУ под Бахмутом на два километра

В финал песенного конкурса "Евровидение-2023" прошли 26 стран

1:21
Шоу-бизнес

Стали известны итоги второго полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2023".

В финал песенного конкурса "Евровидение-2023" прошли 26 стран
Фото: web.de

Квалификацию прошли Кипр, Эстония, Бельгия, Албания, Словения, Армения, Литва, Австралия, Австрия и Польша. Все они выступят в финале музыкального состязания, который пройдёт 13 мая в концертном зале M&S Bank Arena в Ливерпуле.

По итогам первого полуфинала отобрались: Норвегия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Чехия, Хорватия, Сербия, Португалия, Израиль и Молдавия.

Автоматически финалистами стали представители стран-основательниц конкурса и страна-победительница прошлого года: Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания и Украина.

Букмекеры в этом году пророчат победу шведской певице Loreen. Исполнительница уже становилась лауреатом конкурса в 2012 году, а её новая композиция Tattoo на протяжении нескольких недель не сходит с первых строчек европейских музыкальных чартов.

Россия не участвует в "Евровидении-2023". Организаторы приняли решение отстранить РФ от конкурса сразу после начала СВО на Украине.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Loreen - Tattoo (Eurovision 2023)
Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Неожиданную причину исчезновения генералов назвали эксперты

Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

МК: Кнутов проинформировал о новой версии пропажи главкома ВСУ Валерия Залужного
SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией
Большинство смертей в пандемию были вызваны другой инфекцией — учёные
Контрнаступление ВСУ началось — военкор Поддубный
Танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Военные сборы проводятся на случай мобилизации — генерал-майор Липовой
США делают борьбу с обходом санкций Россией главной целью в экономической войне
Цены на туры в Турцию резко упали
Цены на туры в Турцию резко упали
Последние материалы
Владимир Рогов заявил о двух громких ночных взрывах в Запорожье
Полковник Литовкин назвал главный страх Зеленского перед контрнаступлением
Невролог Рошковская перечислила первые симптомы разрыва аневризмы сосудов головного мозга
Кактусы, орхидеи, фикусы: основные правила полива растений
Самое важное о мозолях бегунов: почему появляются и как избежать
МО Украины впервые подтвердило информацию о продвижении ВСУ под Бахмутом на два километра
FT: Европа хочет снизить зависимость от России с помощью интернет-кабеля через Чёрное море
РИАН опубликовало список выступающих в России артистов с Украины
Как "свиной грипп" может стать "кошачьим": причины и симптомы заболевания
Республиканцы осудили обещание Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за 24 часа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников