Актёр РФ Владимир Шевельков рассказал о том, что Украина всегда была разделена на две части

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Владимир Шевельков в новом выпуске программы "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым прокомментировал политическую ситуацию на Украине. Он рассказал, что много раз был в стране по работе и даже до начала СВО замечал, что она казалась "разделённой".

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Звезда фильма "Гардемарины, вперёд!" сообщил, что у него проходило много съёмок на территории Украины и ему всегда чувствовалось, что страна разделена буквально на две разные части. Сам Шевельков снимался в Тернопольской области, где местные жители тепло относились к россиянам и были дружелюбны.

"Я хорошо помню, что Украина, как минимум при моей жизни, всегда была разделена пополам. Да, там всегда была своего рода канадская Украина", — отметил актёр.

При этом актёр добавил, что считает Донбасс, Одессу и Харьков местами, в которых живут именно русские люди.

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