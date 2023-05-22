Народный артист РФ Александр Пашутин высказался о русофобии певицы Лаймы Вайкуле. "Будучи ребёнком войны", он заявил о невозможности слушать то, что "несёт" артистка.
Как пишет сайт aif.ru, Пашутин назвал её "идиоткой" и "безграмотной", утверждая, что певица полностью не знакома с историей. Он отметил, что у неё "есть только одна октава в голосе".
"Слова этой дуры про памятник советскому солдату я даже не желаю комментировать. Одно только скажу: если бы Советский Союз не победил фашистов, её и на свете бы не было", — заявил Пашутин.
Ранее Вайкуле высказала свою поддержку сносу памятника воинам советской армии, освободившим Латвию и Ригу от немецких захватчиков.
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