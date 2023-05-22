Актриса Татьяна Васильева убеждена, что Владимира Зеленского ждёт плаха

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Актриса Татьяна Васильева рассказала о своём отношении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По мнению народной артистки РФ, Зеленского ждёт незавидная судьба.

"Люди для Зеленского обесцененный товар. Ребята на Украине понимают, что они гибнут из-за него. Его привела на этот пьедестал роль в "Слуге народа", но этот пьедестал обернётся плахой", — заявила Васильева в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Актриса отметила, что Зеленский похож на Гитлера.

"Гитлер тоже комик в какой-то степени. Смотреть на него, как на здорового человека, нельзя. Он похож на сумасшедшего. Когда его пытаются играть в кино, по большей части получается смешно. И теперь вот, пожалуйста, ещё один комик", — подчеркнула Татьяна Григорьевна.

Артистка убеждена, что Россия сделала верный шаг, начав СВО на Украине. Свою позицию по спецоперации Васильева менять не собирается.

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