Проживающий в Испании актёр Алексей Панин объявлен в розыск после обвинений в оправдании терроризма

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин объявлен в розыск.

Фото: ria.ru

В начале мая Следственный комитет возбудил против артиста уголовное дело за публичное оправдание терроризма. Панин оправдал теракт на Крымском мосту. Актёру грозит от пяти до семи лет тюремного заключения.

Теперь в базе МВД России появилась информация о том, что Алексей объявлен в розыск. По какой статье разыскивается актёр, не уточняется.

В своих социальных сетях Панин неоднократно критиковал российские власти и осуждал начало СВО на Украине. Уже несколько лет актёр живёт в Испании. Российскому зрителю Панин запомнился не только яркими ролями, но и своими скандальными выходками.

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