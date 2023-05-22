Сын певицы Дианы Гурцкой Константин опубликовал в соцсетях пост, посвящённый ушедшему из жизни отцу. Заместитель министра науки и образования Пётр Кучеренко скончался во время возвращения с рабочей командировки.
В своём посте Константин написал, что отец был слишком молод, чтобы уйти из жизни. Он призвал всех своих подписчиков ценить время, проведённое с близкими, потому что никогда не знаешь, что может произойти. Молодой человек также отметил, что жизнь может быть жестокой.
"Спасибо, папа. Я тебя люблю", — грустно подписал Константин совместное фото с отцом.
Напомним, что Кучеренко стало плохо на борту самолёта. Несмотря на то, что его передали врачам, специалисты не смогли спасти мужчину. Кучеренко умер в возрасте 46 лет.
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