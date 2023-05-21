В семье Дианы Гурцкой произошла трагедия: её 46-летний муж Пётр Кучеренко скончался от сердечного приступа во время перелёта. Информация о похоронах пока неизвестна, как сообщил брат певицы Роберт.
Пиар-директор семьи Анна Исаева многие годы работала с Гурцкой и её мужем и стала другом семьи. В беседе с корреспондентами "МК" она рассказала подробнее о супруге певицы. Кучеренко был ещё и крёстным сына Исаевой Филиппа.
Она отметила, что муж певицы был очень благородным человеком. Он не побоялся трудностей и обсуждений и пронёс чувство к Гурцкой через годы.
Исаева отметила, что Кучеренко трогательно относился к певице. Между ними было полное понимание. Случившееся многие связали с трудоголизмом Кучеренко.
"В последнее время он очень много работал и очень много учился. И он всегда говорил, что надо много учиться. Я это запомнила. Мне врезался в память наш разговор, когда он говорил, что надо обретать параллельно разные профессии, оканчивать институты", — говорит Исаева.
Кучеренко был прекрасным крёстным отцом её сына. Его смерть стала невосполнимой потерей для семьи.
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