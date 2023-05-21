МК: брат Дианы Гурцкой отказался говорить из-за внезапной смерти её мужа

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внезапная смерть мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко стала большим ударом для семьи. Сама артистка почернела от горя, не отходит от звезды и её брат и по совместительству продюсер Роберт. Об этом пишет "МК".

Фото: domosedy.com

Издание сообщает, что обратилось к нему за комментариями, однако в трубке корреспонденты услышали только плач. А спустя время Роберт, не говоря ни слова, отключил телефон.

Не могут поверить в уход Петра и друзья семьи. Стилист Джордж Ровалс также не может прийти в себя. Он заявил в беседе с журналистом, что все находятся в шоке.

По словам Ровалса, муж Гурцкой был "здоровым мужиком" и никогда не жаловался на болезни.

Напомним, замминистра образования Кучеренко скоропостижно скончался сегодня в самолёте, летевшем рейсом с Кубы в Москву.

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Умер муж Дианы Гурцкой замминистра Петр Кучеренко