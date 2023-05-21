Внезапная смерть мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко стала большим ударом для семьи. Сама артистка почернела от горя, не отходит от звезды и её брат и по совместительству продюсер Роберт. Об этом пишет "МК".
Издание сообщает, что обратилось к нему за комментариями, однако в трубке корреспонденты услышали только плач. А спустя время Роберт, не говоря ни слова, отключил телефон.
Не могут поверить в уход Петра и друзья семьи. Стилист Джордж Ровалс также не может прийти в себя. Он заявил в беседе с журналистом, что все находятся в шоке.
По словам Ровалса, муж Гурцкой был "здоровым мужиком" и никогда не жаловался на болезни.
Напомним, замминистра образования Кучеренко скоропостижно скончался сегодня в самолёте, летевшем рейсом с Кубы в Москву.
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