Муж певицы Дианы Гурцкой внезапно скончался 20 мая 2023 года.
Муж известной певицы Дианы Гурцкой, заместитель министра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко, скончался вчера, 20 мая. Мужчина совершал рабочую поездку на Кубу. Во время перелёта Кучеренко стало плохо. В связи с этим воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных водах. На земле мужу певицы бала оказана необходимая медицинская помощь, однако, спасти жизнь 46-летнего мужчины не удалось, сообщает "Вечерняя Москва".
"Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича", — написали в Telegram-канале Министерства образования и науки.
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