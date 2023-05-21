Муж певицы Дианы Гурцкой внезапно умер в возрасте 46 лет: мужчине стало плохо на борту самолёта

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Муж певицы Дианы Гурцкой внезапно скончался 20 мая 2023 года.

Фото: domosedy.com

Муж известной певицы Дианы Гурцкой, заместитель министра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко, скончался вчера, 20 мая. Мужчина совершал рабочую поездку на Кубу. Во время перелёта Кучеренко стало плохо. В связи с этим воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных водах. На земле мужу певицы бала оказана необходимая медицинская помощь, однако, спасти жизнь 46-летнего мужчины не удалось, сообщает "Вечерняя Москва".

"Приносим глубокие соболезнования родным и близким Петра Александровича", — написали в Telegram-канале Министерства образования и науки.

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Свадьба Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко