Певица Диана Гурцкая призналась, что Елена Малышева много ей помогала во время беременности

Народная артистка России Диана Гурцкая высказалась о работе и дружбе с Еленой Малышевой. По словам певицы, медик многое для неё сделала и предоставляла безвозмездную помощь.

Гурцкая отметила, что с удовольствием смотрит программу "Жить здорово!", которую ведёт Малышева. Певица поделилась, что во время беременности теледоктор много её консультировала и помогала с поиском специалистов.

"Безусловно, она человек великолепный. Я ее очень люблю и с большим уважением к ней отношусь, потому что это человек, который очень многое знает, и она профессионал", — сказала Гурцкая в интервью каналу RTVI на YouTube.

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