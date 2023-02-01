Народная артистка России Диана Гурцкая высказалась о работе и дружбе с Еленой Малышевой. По словам певицы, медик многое для неё сделала и предоставляла безвозмездную помощь.
Гурцкая отметила, что с удовольствием смотрит программу "Жить здорово!", которую ведёт Малышева. Певица поделилась, что во время беременности теледоктор много её консультировала и помогала с поиском специалистов.
"Безусловно, она человек великолепный. Я ее очень люблю и с большим уважением к ней отношусь, потому что это человек, который очень многое знает, и она профессионал", — сказала Гурцкая в интервью каналу RTVI на YouTube.
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