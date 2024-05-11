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Музыка в тренировках: тон вдохновения для успешных результатов

Как звуки музыки способствуют достижению целей в фитнес

1:29
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Музыка — это мощное средство, способное вызывать различные эмоции и ассоциироваться с самыми разными переживаниями. Исходя из этого, можно ли использовать музыку для улучшения результатов во время тренировок? Физические упражнения часто сопровождаются трудностями, и если вы сосредоточены только на них, это может отрицательно повлиять на эффективность занятий.

Как звуки музыки способствуют достижению целей в фитнес
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Музыка же имеет способность поднимать настроение и создавать позитивный фон, что делает тренировки более приятными и легкими для восприятия. Слушание музыки во время занятий способствует замене негативных мыслей позитивными, что делает тренировку более приятной. Более того, ритм и темп музыки могут помочь регулировать скорость движений во время тренировки, а реакция на ритм вносит дополнительный стимул к движению. Также музыка способна снижать уровень кортизола — гормона стресса, и стимулировать выработку дофамина — гормона удовольствия, что в свою очередь снимает напряжение и улучшает настроение.

При составлении плейлиста для тренировок важно выбирать треки, которые вам действительно нравятся и которые подходят под интенсивность вашей работы. От зажигательной музыки для кардиотренировок до более спокойных композиций для заминки или расслабления после тренировки — правильно подобранная музыка может сделать занятия еще более приятными и продуктивными.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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