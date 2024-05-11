Джастин и Хейли Бибер раскрыли пол будущего ребенка

Супруги Хейли и Джастин Биберы ждут рождения девочки

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская модель Хейли Бибер в своем блоге подтвердила, что они с супругом, музыкантом Джастином Бибером ждут появления дочери. Она опубликовала кадры, на которых вынимает их кармана розовую соску.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Хейли Бибер в Инстаграм is licensed under public domain

Друг пары в анонимном порядке заявил изданию People, что модель и певец очень счастливы от того, что скоро их семья станет больше. При этом все их друзья были в курсе положения Хейли, но супруги попросили не раскрывать их тайну.

"Они будут отличными родителями, и Джастин будет полностью вовлечен в воспитание малыша. Это будет следующий важный проект для него. Он так рад растить своего ребенка. Они уже придумали имя, которое, по их мнению, идеально подойдет наследнику. Они также начинают украшать детскую. Им не терпится познакомиться с малышом", — приводит слова близкого к окружению пары источника издание.

Хейли Бибер и Джастин Бибер поженились в 2018 году в Нью-Йорке. Для обоих малыш станет первым ребенком.

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