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Врач Шарапова: рост популяции клещей в Подмосковье связан с изменением климата и появлением новых зелёных зон

Врач Шарапова рассказала, что рост популяции клещей связан с изменением климата

0:48
Здоровье

В Подмосковье в этом году отмечен рост популяции клещей. По словам главного врача клинической больницы имени В.В. Виноградова Ольги Шараповой, на это могло повлиять изменение климата, рост числа мелких млекопитающих и появление новых зелёных зон.

"Все факторы в совокупности могут привести к увеличению числа клещей и, как следствие - к повышенному риску передачи инфекционных заболеваний", - говорит она.

Она объяснила, что благодаря мягкой зиме и длинному тёплому лету, создаются благоприятные условия для размножения этих насекомых. 

Врач напомнила, что в Подмосковье наибольшая активность клещей наблюдается в мае-июне и августе-сентябре, передаёт “Российская газета".

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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