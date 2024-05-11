Врач Шарапова: рост популяции клещей в Подмосковье связан с изменением климата и появлением новых зелёных зон

Врач Шарапова рассказала, что рост популяции клещей связан с изменением климата

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Подмосковье в этом году отмечен рост популяции клещей. По словам главного врача клинической больницы имени В.В. Виноградова Ольги Шараповой, на это могло повлиять изменение климата, рост числа мелких млекопитающих и появление новых зелёных зон.

"Все факторы в совокупности могут привести к увеличению числа клещей и, как следствие - к повышенному риску передачи инфекционных заболеваний", - говорит она.

Она объяснила, что благодаря мягкой зиме и длинному тёплому лету, создаются благоприятные условия для размножения этих насекомых.

Врач напомнила, что в Подмосковье наибольшая активность клещей наблюдается в мае-июне и августе-сентябре, передаёт “Российская газета".