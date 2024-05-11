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Ирина шейк снялась в латексных трусах и без бюстгальтера

Ирина Шейк оголила грудь и снялась с ребенком-роботом для глянца

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Шоу-бизнес

Мировая супермодель российского происхождения Ирина Шейк появилась на обложке журнала Print Magazine с голой грудью и роботом-ребенком.

Ирина Шейк оголила грудь и снялась с ребенком-роботом для глянца
Фото: youtube.com by канал Vogue Russia is licensed under public domain

Бывшая возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера запечатлена топлес в одним латексных трусах, при этом на руках у нее сидит ребенок-робот модного дома Schiaparelli.

Поклонники пришли в восторг от фотосессии модели, которая всегда стремится экспериментировать с образами. Они отметили, что она в любом виде остается настоящей красавицей.

Ирина Шейк является одной из самых востребованных моделей по всему миру. Она воспитывает дочь Лею, рожденную в отношениях с Брэдли Купером. Бывшие возлюбленные через суд смогли договориться о совместной опеке над девочкой.

Ранее беременная Хейли Бибер сообщила пол будущего ребенка.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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