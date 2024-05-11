Ирина шейк снялась в латексных трусах и без бюстгальтера

Мировая супермодель российского происхождения Ирина Шейк появилась на обложке журнала Print Magazine с голой грудью и роботом-ребенком.
Бывшая возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера запечатлена топлес в одним латексных трусах, при этом на руках у нее сидит ребенок-робот модного дома Schiaparelli.
Поклонники пришли в восторг от фотосессии модели, которая всегда стремится экспериментировать с образами. Они отметили, что она в любом виде остается настоящей красавицей.
Ирина Шейк является одной из самых востребованных моделей по всему миру. Она воспитывает дочь Лею, рожденную в отношениях с Брэдли Купером. Бывшие возлюбленные через суд смогли договориться о совместной опеке над девочкой.
Ранее беременная Хейли Бибер сообщила пол будущего ребенка.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.