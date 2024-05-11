По-настоящему вкусное праздничное блюдо: запечённая утиная грудка со сливовым соусом

Предлагаем вам фантастический рецепт праздничного блюда: запечённой утиной грудки со сливовым соусом. Это по-настоящему вкусное блюдо, которое вы легко сможете приготовить.
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Ингредиенты
300 г утки
250 г слив
50 г сахара
1 столовая ложка оливкового масла
1 веточка тимьяна
Соль по вкусу
300 мл куриного бульона
50 мл красного вина
1 лук-шалот
25 г сливочного масла
1 звёздочка аниса
Чёрный перец
Приготовление
Разрежьте сливы на половинки и мелко нарежьте лук-шалот. Поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней масло. Добавьте нарезанный лук-шалот и обжаривайте 5 минут.
В жареный лук-шалот добавьте разрезанные пополам сливы, куриный бульон и сахар. Хорошо перемешайте все ингредиенты и варите несколько минут, пока сахар не растворится.
Когда смесь загустеет, добавьте в кастрюлю красное вино. Хорошо перемешайте и варите смесь около 15 минут, периодически помешивая. Сливовый соус готов, выключите огонь и дайте ему остыть при комнатной температуре.
Возьмите две утиные грудки, надрежьте кожу острым ножом и хорошо приправьте солью и перцем по вкусу.
Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и добавьте сливочное масло, тимьян и бадьян. Положите утиные грудки на сковороду кожей вниз. Обжаривайте 6–7 минут, затем переверните и готовьте ещё 2–3 минуты. Смажьте утиные грудки соком и выключите огонь.
Разогрейте духовку до 180 градусов, поместите утиные грудки в небольшую форму для запекания, готовьте в духовке 10–12 минут. После этого снова смажьте утиные грудки соком.
Тонко нарежьте каждую утиную грудку на разделочной доске. Разложите на сервировочной тарелке, полейте сливовым соусом.
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