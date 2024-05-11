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По-настоящему вкусное праздничное блюдо: запечённая утиная грудка со сливовым соусом

Рецепт запечённой утиной грудки со сливовым соусом

2:08
Еда

Предлагаем вам фантастический рецепт праздничного блюда: запечённой утиной грудки со сливовым соусом. Это по-настоящему вкусное блюдо, которое вы легко сможете приготовить.

Рецепт запечённой утиной грудки со сливовым соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 300 г утки
  • 250 г слив
  • 50 г сахара
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 веточка тимьяна
  • Соль по вкусу
  • 300 мл куриного бульона
  • 50 мл красного вина
  • 1 лук-шалот
  • 25 г сливочного масла
  • 1 звёздочка аниса
  • Чёрный перец

Приготовление

  1. Разрежьте сливы на половинки и мелко нарежьте лук-шалот. Поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней масло. Добавьте нарезанный лук-шалот и обжаривайте 5 минут.
  2. В жареный лук-шалот добавьте разрезанные пополам сливы, куриный бульон и сахар. Хорошо перемешайте все ингредиенты и варите несколько минут, пока сахар не растворится.
  3. Когда смесь загустеет, добавьте в кастрюлю красное вино. Хорошо перемешайте и варите смесь около 15 минут, периодически помешивая. Сливовый соус готов, выключите огонь и дайте ему остыть при комнатной температуре.
  4. Возьмите две утиные грудки, надрежьте кожу острым ножом и хорошо приправьте солью и перцем по вкусу.
  5. Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и добавьте сливочное масло, тимьян и бадьян. Положите утиные грудки на сковороду кожей вниз. Обжаривайте 6–7 минут, затем переверните и готовьте ещё 2–3 минуты. Смажьте утиные грудки соком и выключите огонь.
  6. Разогрейте духовку до 180 градусов, поместите утиные грудки в небольшую форму для запекания, готовьте в духовке 10–12 минут. После этого снова смажьте утиные грудки соком.
  7. Тонко нарежьте каждую утиную грудку на разделочной доске. Разложите на сервировочной тарелке, полейте сливовым соусом.
Утка со сливовым соусом и салатом в китайском стиле
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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