По-настоящему вкусное праздничное блюдо: запечённая утиная грудка со сливовым соусом

Рецепт запечённой утиной грудки со сливовым соусом

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам фантастический рецепт праздничного блюда: запечённой утиной грудки со сливовым соусом. Это по-настоящему вкусное блюдо, которое вы легко сможете приготовить.

Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

300 г утки

250 г слив

50 г сахара

1 столовая ложка оливкового масла

1 веточка тимьяна

Соль по вкусу

300 мл куриного бульона

50 мл красного вина

1 лук-шалот

25 г сливочного масла

1 звёздочка аниса

Чёрный перец

Приготовление

Разрежьте сливы на половинки и мелко нарежьте лук-шалот. Поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней масло. Добавьте нарезанный лук-шалот и обжаривайте 5 минут. В жареный лук-шалот добавьте разрезанные пополам сливы, куриный бульон и сахар. Хорошо перемешайте все ингредиенты и варите несколько минут, пока сахар не растворится. Когда смесь загустеет, добавьте в кастрюлю красное вино. Хорошо перемешайте и варите смесь около 15 минут, периодически помешивая. Сливовый соус готов, выключите огонь и дайте ему остыть при комнатной температуре. Возьмите две утиные грудки, надрежьте кожу острым ножом и хорошо приправьте солью и перцем по вкусу. Поставьте сковороду с антипригарным покрытием на средний огонь и добавьте сливочное масло, тимьян и бадьян. Положите утиные грудки на сковороду кожей вниз. Обжаривайте 6–7 минут, затем переверните и готовьте ещё 2–3 минуты. Смажьте утиные грудки соком и выключите огонь. Разогрейте духовку до 180 градусов, поместите утиные грудки в небольшую форму для запекания, готовьте в духовке 10–12 минут. После этого снова смажьте утиные грудки соком. Тонко нарежьте каждую утиную грудку на разделочной доске. Разложите на сервировочной тарелке, полейте сливовым соусом.