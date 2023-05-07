"МК": появились новые подробности странной смерти актёра из "Убойной силы" Тютрюмова

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня появилось информация о внезапной смерти звезды сериала "Убойная сила" актёра Александра Тютрюмова. Его дочь сообщила, что он скончался в больнице.

Фото: https://fb.ru/article/434842/rossiyskiy-akter-aleksandr-tyutryumov-biografiya-filmografiya-i-interesnyie-faktyi

По словам людей из окружения актёра, врачи боролись за его жизнь на протяжении нескольких дней, он находился в бессознательном состоянии три дня.

Перед этим 64-летний актёр почувствовал себя плохо, вызвали скорую. Его доставили в больницу. Состояние было тяжёлым. Вчера ему сделали операцию, однако состояние ухудшилось, спасти его не смогли, рассказал источник издания.

Ранее актриса Любовь Руденко, которая дружила с Тютрюмовым, назвала его смерть дикостью.

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УМЕР АЛЕКСАНДР ТЮТРЮМОВ, звезда сериала «УБОЙНАЯ СИЛА». ПОТЕРЯ МАЯ 2023 ГОДА