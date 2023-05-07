Сегодня появилось информация о внезапной смерти звезды сериала "Убойная сила" актёра Александра Тютрюмова. Его дочь сообщила, что он скончался в больнице.
По словам людей из окружения актёра, врачи боролись за его жизнь на протяжении нескольких дней, он находился в бессознательном состоянии три дня.
Перед этим 64-летний актёр почувствовал себя плохо, вызвали скорую. Его доставили в больницу. Состояние было тяжёлым. Вчера ему сделали операцию, однако состояние ухудшилось, спасти его не смогли, рассказал источник издания.
Ранее актриса Любовь Руденко, которая дружила с Тютрюмовым, назвала его смерть дикостью.
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