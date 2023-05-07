МК: актриса Руденко назвала смерть звезды "Убойной силы" Тютрюмова дикостью

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внезапную смерть известного актёра Александра Тютрюмова, сыгравшего полковника милиции в сериале "Убойная сила", коллеги по цеху называют странной. Для многих его друзей это стало шоком.

Фото: m.kino-teatr.ru

По словам актрисы Любови Руденко, у 64-летнего Тютрюмова было много энергии и планов на жизнь и на здоровье он никогда не жаловался, всегда был весёлый и активный.

Александру стало плохо внезапно, он пожаловался на резкую боль и фактически за час ушёл, отмечает "МК".

"Дикость какая-то. Сейчас очень многие люди уходят резко: раз и всё. Очень многие. Понять, что происходит с организмом и здоровьем очень сложно. Многие же не лечатся, не обращают внимания на своё состояние. Особенно актёрам тяжело — график ненормированный", — добавила собеседница издания.

Напомним, ранее Тютрюмов заявлял, что готов участвовать в спецоперации на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

УМЕР АЛЕКСАНДР ТЮТРЮМОВ, звезда сериала «УБОЙНАЯ СИЛА».