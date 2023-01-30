Актёр Александр Тютрюмов заявил о том, что готов участвовать в спецоперации на Украине

Заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов признался, что готов идти на фронт, чтобы защищать свою Родину. Звёзда сериала "Убойная сила" полностью поддерживает Россию в проведении СВО на Украине.

Тютрюмов в беседе с "АиФ" отметил, что с пониманием относиться к проведению специальной военной операции в соседней стране. Актёр заявил, что на данный момент русскому народу необходимо сплотиться.

"В своё время, когда был Афганистан, я писал заявление, чтобы меня туда отправили. На сегодняшний день по возрасту я не подхожу для службы, но с радостью готов пойти служить в Донбасс, если бы меня взяли. Сейчас нам в России нужно держаться всем вместе. Не напрасно всегда говорили: каждую веточку по отдельности легко переломить, но если это будет пучок или веник, то никто его не сломит", — отметил Тютрюмов.

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