Певица Алла Пугачёва вернулась в Россию, чтобы посетить похороны своего друга и модельера Валентина Юдашкина. Церемония прощания проходила в Траурном зале Троекуровского кладбища.
Также проститься с кутюрье приехали: Александр Буйнов, Олег Газманов, Николай Басков, Надежда Бабкина и даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако всё внимание общественности и журналистов было приковано к Пугачёвой.
Примадонна прибыла на кладбище не привлекая внимания и прошла в прощальный зал с отдельного входа. Певица сторонилась журналистом и не отвечала на вопросы поклонников.
В Сети обсуждают то, что к вернувшейся Алле Борисовне из присутствующих подошёл и поздоровался только Песков, который поцеловал ей руку и справился о её здоровье. Об этом сообщает "МК".
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