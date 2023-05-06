МК: на похоронах Юдашкина к Алле Пугачёвой не подошёл никто, кроме Дмитрия Пескова

Певица Алла Пугачёва вернулась в Россию, чтобы посетить похороны своего друга и модельера Валентина Юдашкина. Церемония прощания проходила в Траурном зале Троекуровского кладбища.

Фото: Instagram* модельера Игоря Гуляева / igorgulyaevofficial

Также проститься с кутюрье приехали: Александр Буйнов, Олег Газманов, Николай Басков, Надежда Бабкина и даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако всё внимание общественности и журналистов было приковано к Пугачёвой.

Примадонна прибыла на кладбище не привлекая внимания и прошла в прощальный зал с отдельного входа. Певица сторонилась журналистом и не отвечала на вопросы поклонников.

В Сети обсуждают то, что к вернувшейся Алле Борисовне из присутствующих подошёл и поздоровался только Песков, который поцеловал ей руку и справился о её здоровье. Об этом сообщает "МК".

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Алла Пугачева на похоронах Юдашкина