Пресс-секретарь Владимира Путина поцеловал руку Алле Пугачёвой на похоронах Юдашкина

Певица Алла Пугачёва вернулась в Россию на похороны друга и легендарного модельера Валентина Юдашкина. Кутюрье умер второго мая из-за продолжительного онкологического заболевания.

Фото: forbes.ru

Церемония прощания проходила в Траурном зале Троекуровского кладбища, куда приехали некоторые представители российского шоу-бизнеса и друзья модельера. Среди них оказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Telegram-канале "MSK1.ru" опубликовано видео, на котором Песков подходит к Примадонне и целует ей руку. Далее они мило общаются и обмениваются любезностями.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Песков обнял руки Пугачевой на похоронах Юдашкина поговорили