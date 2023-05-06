Российские журналисты заметили, что во время похорон известного модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и певица Алла Пугачёва коротко побеседовали.
О разговоре пресс-секретаря лидера РФ Владимира Путина и исполнительницы написали в Telegram-канале SHOT. По его данным, Песков пожал Пугачёве руку.
Ранее сообщалось, что кладбище посетили, помимо родных кутюрье, музыканты Олег Газманов, Стас Михайлов и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров.
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