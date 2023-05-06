Сегодня Валентин Юдашкин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

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Известный модельер Валентин Юдашкин был захоронен на Троекуровском кладбище.

Фото: glagol38.ru

Известный российский кутюрье Валентин Юдашкин захоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Сегодня, 6 мая, состоялась церемония прощания с модельером.

На похороны к Валентину Юдашкину пришли родные, друзья, коллеги и ряд знаменитых людей, в том числе его подруга Алла Пугачёва.

Сообщается, что могила модельера находится рядом с могилой народной артистки РФ Зинаиды Кириенко и кинорежиссёром Борисом Грачевским.

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