Известный модельер Валентин Юдашкин был захоронен на Троекуровском кладбище.
Известный российский кутюрье Валентин Юдашкин захоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Сегодня, 6 мая, состоялась церемония прощания с модельером.
На похороны к Валентину Юдашкину пришли родные, друзья, коллеги и ряд знаменитых людей, в том числе его подруга Алла Пугачёва.
Сообщается, что могила модельера находится рядом с могилой народной артистки РФ Зинаиды Кириенко и кинорежиссёром Борисом Грачевским.
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