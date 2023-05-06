Алла Пугачёва попала в давку на похоронах Валентина Юдашкина: люди пытались снимать певицу на телефон

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва прибыла на прощание со своим близким другом Валентином Юдашкиным.

Фото: rnews.ru

Сегодня, 6 мая, проходит церемония прощания с известным российским модельером Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище. На прощании с кутюрье присутствовали его близкие и друзья, в том числе Алла Пугачёва, которая специально для этого вернулась в Россию из Израиля.

В Сети появились кадры, как Примадонна на выходе из здания, где проходила церемония прощания, старалась уклониться от внимания камер, следуя за процессией. Певица была в траурном наряде, в чёрных очках и шляпе. Шла знаменитость в сопровождении мужчин, которые поддерживали её за руки, поскольку знаменитость попала в давку. Идущие поблизости люди пытались снимать артистку на телефоны. Об этом сообщает "МК".

Напомним, несколько недель назад Валентин Юдашкин вместе со своей женой Мариной навещал свою маму и Аллу Пугачёву в Израиле.

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Алла Пугачева - Первое слово (шоу Валентина Юдашкина, 08.03.2009 г.)