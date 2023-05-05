Вайкуле поддержала Пугачёву, вернувшуюся в Россию на похороны Юдашкина: "Как всегда на высоте"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле поддержала свою подруг и коллегу Аллу Пугачёву.

Фото: thevoicemag.ru

Напомним, недавно стало известно, что Алла Пугачёва вернулась в Россию, несмотря на сложную ситуацию в стране и негатив, который обрушился на неё со стороны ряда коллег и политиков после начала СВО, чтобы проводить в последний путь модельера Валентина Юдашкина.

Лайма Вайкуле поддержала Пугачёву, отметив смелость её поступка.

"Мне Алла позавчера сказала, что летит на похороны к Валентину Юдашкину. Она говорила: "Валя приезжал ко мне совсем больной пару недель назад. Я сейчас что не поеду к нему на похороны? Значит дети останутся, за ними будут присматривать, а я должна ехать". Так что Алла как всегда на высоте", – заявила Вайкуле в эфире «И Грянул Грэм» на YouTube-канале.

Вайкуле также добавила, что она не стала отговаривать подругу от визита в Москву. Артистка считает, что Алла сделала правильный выбор.

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