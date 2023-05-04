Павлиашвили осудил Джарахова за то, что он поддержал аборт своей девушки: "Вы убили счастье"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сосо Павлиашвили осудил поступок Эльдара Джарахова, который поддержал аборт девушки, забеременевшей от него.

Фото: rg.ru

Во время эфира "Подкаст Джарахова" на YouTube-канале певец Эльдар Джарахов признался в откровенном разговоре со своим коллегой Сосо Павлиашвили, что у него мог быть ребёнок. Оказывается, когда Джарахову было 18 лет, его девушка забеременела. Пара не смогла решиться оставить ребёнка в раннем возрасте и прибегла к аборту.

"Родители были против. Мама говорила: "Давай воспитаем", — признался Эльдар.

Павлиашвили осудил певца, подчеркнув, что следовало послушаться маму.

"У тебя был бы ребёнок. А вы это счастье убили! Вот и всё. Как ты можешь оправдывать аборт… Не ври себе! Лучше, чтобы ребёнок был. Тем более мама сказала, что воспитает. У меня мурашки…" — негодовал знаменитый певец.

Сам Джарахов признаётся, что сейчас уже готов к тому, чтобы завести детей.

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