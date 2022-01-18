EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Сосо Павлиашвили рассказал, что продал квартиру из-за долгов

Шоу-бизнес

Певец Сосо Павлиашвили рассказал, что в своё время продал квартиру, чтобы отдать долги. Он заверил, что понимал, что самое главное — быть живым и здоровым, а трудности в жизни его только закалили.

Сосо Павлиашвили рассказал, что продал квартиру из-за долгов

"Самое главное, что я жив и здоров. Я счастливый человек. Я сделал оценки, и ради чего-то я не перестал быть тем, кто я есть. Наоборот, Бог дал мне испытания, которые меня закалили", — рассказал Павлиашвили в беседе с изданием "ВокругТВ".

Певец признался, что не вернуть долг он просто не мог, потому что для него важнее чувствовать себя свободным и не быть никому ничем обязанным. Он добавил, что даже живя после продажи квартиры в более чем скромных условиях, всё равно старался всегда помогать нуждающимся.

"Я знал, что я продам квартиру, потому что надо было людям вернуть долг. Я вернул. И я никому ничем не обязан, кроме Бога и родителей. Все, я жил спокойно, с чистой совестью. В маленькой съемной хрущевке. Никто не знал, что у меня есть какие-то проблемы. Я выходил и дарил всем радость, воодушевлял всех, и очень многим помогал. Хотя у меня ни копейки, может, в кармане не было, но я помогал", — рассуждал исполнитель.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сосо ПАВЛИАШВИЛИ / Интервью ВОКРУГ ТВ
Автор: Светлана Нерадовская
Темы квартира
Новости
В Алма-Ате готовы отменить режим ЧП
Сосо Павлиашвили рассказал, что продал квартиру из-за долгов
В России принят закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов
Доктор Чумаков объяснил решение сократить срок карантина из-за COVID-19
Премьер Эстонии заявила, что в росте цен на газ в 4 раза в Европе виновата РФ
Шольц рассказал о невозможности поставок оружия Украине
Гинцбург о продолжении пандемии: "Омикрон" — не последний штамм
В Госдуме ответили на заявление о том, что Украина может воровать газ из России
Глава МИД ФРГ Бербок рассказала о страданиях, причинённых Германией народам СССР
Экономист объяснил причины возможной новой пенсионной реформы
Последние материалы
Премьер Эстонии заявила, что в росте цен на газ в 4 раза в Европе виновата РФ
Тейксобактин — новый сильный антибиотик из почвы
Политолог: Отказ от санкций по "СП-2" - это подготовка к мощному "залпу" в сторону России
Шольц рассказал о невозможности поставок оружия Украине
Гинцбург о продолжении пандемии: "Омикрон" — не последний штамм
Раздельное питание: два разных взгляда и надо ли осложнять себе жизнь?
В Госдуме ответили на заявление о том, что Украина может воровать газ из России
Глава МИД ФРГ Бербок рассказала о страданиях, причинённых Германией народам СССР
Экономист объяснил причины возможной новой пенсионной реформы
СМИ выяснили причину аварии с участием россиян в Доминикане
Популярное
Мир. Новости мира
Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства

Семьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва.

Михаил Горбачёв пойдёт под суд в Литве за убийства
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Здоровье
Мясников перечислил симптомы COVID-19: "Это всегда серьёзно"
Мир. Новости мира
В посольстве Казахстана рассказали, где находится Назарбаев
Здоровье
Заразившийся "омикроном" врач Чуйко: "Новый ковид — он вообще другой"
Юрий Носовский Казаки-эсэсовцы: сколько веревочке ни виться — всё равно на эшафоте затянется Юрий Носовский Любовь Степушова Путч продолжается. Ваххабизм и национализм убьют Казахстан Любовь Степушова Усам Оздемиров Энергопереход поддержат идеей человекоцентричности Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Россию предложили обязать заполнять газовые хранилища Европы. А иначе "плётка"
Мир. Новости мира
Стал известен маршрут Назарбаева во время беспорядков: "Он жив, могилу не ищите"
Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей"
Мир. Новости мира
Россия одним проектом может сделать Среднюю Азию "нашей"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников