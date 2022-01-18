Сосо Павлиашвили рассказал, что продал квартиру из-за долгов

Певец Сосо Павлиашвили рассказал, что в своё время продал квартиру, чтобы отдать долги. Он заверил, что понимал, что самое главное — быть живым и здоровым, а трудности в жизни его только закалили.

"Самое главное, что я жив и здоров. Я счастливый человек. Я сделал оценки, и ради чего-то я не перестал быть тем, кто я есть. Наоборот, Бог дал мне испытания, которые меня закалили", — рассказал Павлиашвили в беседе с изданием "ВокругТВ".

Певец признался, что не вернуть долг он просто не мог, потому что для него важнее чувствовать себя свободным и не быть никому ничем обязанным. Он добавил, что даже живя после продажи квартиры в более чем скромных условиях, всё равно старался всегда помогать нуждающимся.

"Я знал, что я продам квартиру, потому что надо было людям вернуть долг. Я вернул. И я никому ничем не обязан, кроме Бога и родителей. Все, я жил спокойно, с чистой совестью. В маленькой съемной хрущевке. Никто не знал, что у меня есть какие-то проблемы. Я выходил и дарил всем радость, воодушевлял всех, и очень многим помогал. Хотя у меня ни копейки, может, в кармане не было, но я помогал", — рассуждал исполнитель.

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