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Экс-депутат Госдумы Худяков: певица Пугачёва совсем плоха, но деньги пока не считает

1:17
Шоу-бизнес

Общественник, экс-депутат Госдумы Роман Худяков раскритиковал российскую певицу Аллу Пугачёву за нерациональную трату денег.

Экс-депутат Госдумы Худяков: певица Пугачёва совсем плоха, но деньги пока не считает
Фото: eg.ru

Он также осудил популярную исполнительницу за решение отправить детей на каникулы во Францию, которая "гремит протестами". Политик добавил, что французы требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона и сжигают его чучела на улицах городов.

"Видимо, Пугачёва совсем плоха, раз отправляет детей во Францию сейчас, но вместе с ними будет и прислуга, и охрана. Семья пока что деньги не считает. Пока что!" — написал Худяков в Instagram*.

Ранее стало известно, что певица проводила детей Лизу и Гарри к их отцу Максиму Галкину** в Париж. Сама же артистка вернулась в Россию, чтобы проститься с ушедшими из жизни модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Мария Арбатова парой слов ставит на место Пугачеву и других беглых звезд
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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