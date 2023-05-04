Общественник, экс-депутат Госдумы Роман Худяков раскритиковал российскую певицу Аллу Пугачёву за нерациональную трату денег.
Он также осудил популярную исполнительницу за решение отправить детей на каникулы во Францию, которая "гремит протестами". Политик добавил, что французы требуют отставки президента страны Эммануэля Макрона и сжигают его чучела на улицах городов.
"Видимо, Пугачёва совсем плоха, раз отправляет детей во Францию сейчас, но вместе с ними будет и прислуга, и охрана. Семья пока что деньги не считает. Пока что!" — написал Худяков в Instagram*.
Ранее стало известно, что певица проводила детей Лизу и Гарри к их отцу Максиму Галкину** в Париж. Сама же артистка вернулась в Россию, чтобы проститься с ушедшими из жизни модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым.
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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