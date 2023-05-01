Певица Алла Пугачёва отправила детей к отцу во Францию

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва отправила детей Лизу и Гарри к их отцу Максиму Галкину* во Францию, где проходят гастроли юмориста.

По словам артистки, двойняшек ждёт насыщенное путешествие.

"Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в "Диснейленд". Ура!" — отметила Пугачёва в Instagram**.

Она также выложила видеозапись, на которой запечатлено прощание с детьми. Певица поинтересовалась у Гарри, что находится в его чемодане. Как пояснил мальчик, туда поместились шесть камер, ноутбук, телефон, зарядки, подарок отцу и личные вещи.

Пугачёва попросила Лизу и Гарри "поцеловать папу" от неё. Судя по всему, дети полетели во Францию в сопровождении няни, а артистка осталась в Израиле.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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