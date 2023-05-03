Художника-модельера Вячеслава Зайцева похоронят на кладбище в Щёлковском районе Подмосковья. Эта новость шокировала друзей легендарного кутюрье. Они убеждены, что Зайцев должен быть похоронен в более престижном месте. Однако сын модельера придерживается другого мнения.
По словам историка моды Александра Васильева, Зайцева необходимо похоронить на Новодевичьем кладбище, а не в Щёлково.
"Вячеслав Михайлович должен быть похоронен со всеми почестями: он это заслужил, как никто другой. Если его похоронят в Щёлково, мы ещё раз увидим, какое отношение к моде в нашей стране", — подчеркнул он в беседе с "МК".
Российская актриса Анна Калашникова согласилась с мнением Васильева и подчеркнула: Зайцев — легенда моды, поэтому он должен быть похоронен на Новодевичьем или Троекуровском кладбище.
"Слава этого не заслужил. Для меня странно, что его решили похоронить так далеко от Москвы, в Щёлково", — заявила она.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Телеведущий и модельер Игорь Гуляев разместил в своих соцсетях фотографию певицы Аллы Пугачёвой в мини-юбке на вилле в Израиле.