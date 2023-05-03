Александр Васильев вмешался в скандал с похоронами Зайцева: "Слава этого не заслужил"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Художника-модельера Вячеслава Зайцева похоронят на кладбище в Щёлковском районе Подмосковья. Эта новость шокировала друзей легендарного кутюрье. Они убеждены, что Зайцев должен быть похоронен в более престижном месте. Однако сын модельера придерживается другого мнения.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

По словам историка моды Александра Васильева, Зайцева необходимо похоронить на Новодевичьем кладбище, а не в Щёлково.

"Вячеслав Михайлович должен быть похоронен со всеми почестями: он это заслужил, как никто другой. Если его похоронят в Щёлково, мы ещё раз увидим, какое отношение к моде в нашей стране", — подчеркнул он в беседе с "МК".

Российская актриса Анна Калашникова согласилась с мнением Васильева и подчеркнула: Зайцев — легенда моды, поэтому он должен быть похоронен на Новодевичьем или Троекуровском кладбище.

"Слава этого не заслужил. Для меня странно, что его решили похоронить так далеко от Москвы, в Щёлково", — заявила она.

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Вячеслав Зайцев в Париже. 1988 год