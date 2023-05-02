Арбатова рассказала о сложном пути Вячеслава Зайцева: "Хотели задушить подушкой"

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Художник-модельер Вячеслав Зайцев был удивительным человеком. Во-первых, он совершил переворот в самом отношении к моде, которой во времена Советского Союза не было как отдельного класса. Во-вторых, Зайцев сломал существующие стереотипы и добился всего своими силами. Об этом рассказала писательница, общественная деятельница Мария Арбатова в беседе с Pravda.Ru.

"Я его всегда называла "человек-праздник", а он меня называл "женщина-арт-деко", — вспоминает она.

Мама Зайцева работала уборщицей, поэтому свою первую коллекцию модельер посвятил простым работникам. "Трудовая мода" привлекла внимание западных СМИ. В скором времени имя Вячеслава Зайцева появилось в журнале рядом с такими дизайнерами как Пьер Карден и Коко Шанель.

Арбатова подчеркнула, что модельер был очень остроумным и весёлым человеком. Она рассказала историю, как Зайцев гулял по Лубянской площади в пальто-миди, которое не соответствовало советским стандартам. Тогда к нему подошёл милиционер и захотел забрать в отделение, на что Зайцев ответил: "Вот посмотри на Феликса Эдмундовича (Дзержинского), у него тоже шинель-миди. Давай заберём его тоже с собой?"

Зайцеву удалось совместить современную российскую моду с национальными этнографическими мотивами. Тогда все начали носить расшитые дублёнки и расписные валенки, указала Арбатова.

"Слава очень любил женщин и всё время думал, как сделать их красивыми. Нет ни одного человека, который с ним общался, с которым бы он не поделился своим душевным теплом. Славин уход — это потеря для всех", — сказала писательница.

В последние годы Зайцев остался один. Его поддерживали только друзья. Бывший директор Дома Моды Николай Головин делал всё, чтобы модельера "не задушили подушкой" из-за его собственности, указала Арбатова.

"Теперь начнётся всякая гадость с делёжкой имущества вместо того, чтобы сделать музей. Стране необходим Музей Зайцева, потому что он был человеком, который раздвинул границы российского представления о том, как можно одеваться, и как нельзя", — заявила собеседница Pravda.Ru.

Зайцев был против скучных образов, именно поэтому к нему за помощью обращались самые знаменитые персоны: Алла Пугачёва, Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Филипп Киркоров и многие другие. Более того, у него одевалась Раиса Горбачёва (супруга президента СССР Михаила Горбачёва. — Прим. ред.).

"Злые языки рассказывали, что она всё покупает в Париже. Это неправда. Она одевалась только у Славы", — подчеркнула Арбатова.

Модельер Зайцев умер от внутреннего кровотечения 30 апреля. На протяжении нескольких лет он страдал от болезни Паркинсона: был частично парализован, плохо говорил и не мог самостоятельно передвигаться.

Сегодня, 2 мая, умер модельер Валентин Юдашкин. Кутюрье девять лет боролся с онкологическим заболеванием. Вскоре метастазы пошли по всему организму и достигли мозга.

"Для меня абсолютный шок, что эти две звезды угасли одновременно", — заключила Арбатова.

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