Умер российский модельер Валентин Юдашкин

На 60-м году жизни скончался известный российский модельер, народный художник России Валентин Юдашкин. Об этом сообщил Первый канал.

Отмечается, что причиной смерти модельера стала онкологическое заболевание, которое врачи обнаружили у него в 2016 году.

Юдашкин с отличием окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику проходил в Московском доме моды у всемирно известного советского и российского модельера Вячеслава Зайцева, который умер 30 апреля в Москве на 86-м году жизни.

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