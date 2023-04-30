В Москве скончался модельер Вячеслав Зайцев

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Москве на 86-м году жизни умер всемирно известный модельер Вячеслав Зайцев. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, днём он был доставлен в Щёлковскую больницу с кровотечением в желудке. После КТ его отправили в реанимацию. Позже, в районе 18:00, Зайцев скончался.

Информацию о смерти модельера подтвердили также источники в его окружении. Буквально несколько дней назад Зайцев приходил на Московский кинофестиваль. 2 марта он отметил свой 85-летний юбилей.

Имя Зайцева без малого 40 лет связано с модой. Он занимает в мировом искусстве моды своё собственное место художника и творческой личности.

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