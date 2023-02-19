Сын тяжелобольного Вячеслава Зайцева Егор не общается и не помогает отцу

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный модельер Вячеслав Зайцев весной этого года будет отмечать свой юбилей. Проблемы со здоровьем не мешают маэстро планировать грандиозное празднование. Более того, мероприятие пройдёт в одном из элитных ресторанов Москвы, куда приедут многие представители отечественного шоу-бизнеса.

Близкий друг Зайцева Вадим Хусаинов в беседе с порталом Prozvezd. info рассказал, что модельер ждёт на своём празднике сына Егора, который уже долгое время не общается с отцом.

"Это самая большая трагедия в жизни Зайцева. Он очень хочет общаться с сыном. Вячеслав Михайлович ему часто звонит. Но Егор не берет трубку", — заявил Хусаинов.

Друг модельера сообщил, что родственник не проявил желание как-либо помогать отцу в тяжёлый момент жизни и после заболевания. Внучка Маруся также игнорирует знаменитого дедушку.

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