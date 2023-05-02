После отмены выступлений в России Диана Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После многочисленных отмен концертов группы "Ночные снайперы" в России лидер бэнда Диана Арбенина заявила, где они смогут выступить.

Фото: riafan.ru

Напомним, ранее в России были отменены концерты группы "Ночные снайперы". Официально сообщалось, что это связано с техническими причинами, однако некоторые источники отмечают, что поводом для этого стала антивоенная позиция Дианы Арбениной.

Несмотря на препятствия, музыкантам удалось найти способ и выступить перед поклонниками из России. Группа сделала это в онлайн-режиме на своём YouTube-канале. Также недавно Диана Арбенина заявила, что в скором времени она вместе с "Ночными снайперами" приедет в Ташкент. Последний раз певица выступала там два года назад.

"Мы приедем к вам снова!" — написала певица в соцсетях.

Также Арбенина сообщила о других запланированных местах выступлений: в мае музыканты планируют дать концерты в Самарканде, Бухаре, Ереване и Бишкеке.

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Online-концер группы "Ночные снайперы"