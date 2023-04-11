Диана Арбенина объяснила отмену концертов "Ночных снайперов" в России: "Я это связываю с нашим смутным временем"

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица, солистка популярной рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина рассказала, с чем связаны многочисленные отмены их концертов в городах России.

Напомним, вчера, 10 апреля, состоялся онлайн-концерт группы "Ночные снайперы" на YouTube-канале "Диана Арбенина и Ночные снайперы". Музыкантам пришлось дать концерт в Сети, поскольку незадолго до этого сразу в нескольких городах России были отменены их выступления.

По официальным причинам концерты группы были отменены по техническим причинам, однако по слухам это связано с антивоенной позицией Арбениной.

По словам самой певицы, в последнее время на неё обрушилась настоящая волна "шлака и клеветы" в некоторых СМИ и соцсетях. Арбенина отметила, что из-за всего этого организаторы концертов стали отказываться от выступлений группы.

"Но я это связываю с нашим смутным временем, с какими-то странными нереализованными амбициями отдельных общественных деятелей. Но вы же понимаете, что Бог на нашей стороне", — пояснила рок-исполнительница.

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Online-концерт - Диана Арбенина Ночные Снайперы!