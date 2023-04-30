По подсчётам экспертов, заработок блогера Елены Блиновской в период с 2019 по 2021 год составил свыше 6 миллиардов рублей, если исходить из суммы неуплаченного ею налога в 918 миллионов рублей.
При этом собственность самой Елены Блиновской, как оказалось, достаточно скромна: дом, квартира, пара иномарок и два земельных участка. Поэтому журналисты "Комсомольской правды" проверили предположение, согласно которому всё прочее имущество было оформлено блогером на её родственников.
Интуиция их не подвела - количество недвижимости, которой владеет супруг Блиновской, впечатляет.
Андрей Блиновский является владельцем 40 земельных объектов общей площадью 509 000 квадратных метров. На него записано около 15 земельных участков в Ярославской и Костромской областях, территории под жилую застройку в Крыму и сельскохозяйственное предприятие в Адыгее.
Плюс к этому супруг Блиновской владеет 15 объектами недвижимости: квартирой в Москве и 14 домами в разных регионах РФ, а также несколькими транспортными средствами.
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