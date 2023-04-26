Директор Наталии Власовой рассказал об улучшении её самочувствия: готовы отключить от ИВЛ

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Директор певицы Наталии Власовой Андрей Карпов рассказал о состоянии здоровья знаменитости.

По словам Карпова, Наталия Власова сейчас чувствует себя гораздо лучше. В частности, артистку готовы отключить от аппарата ИВЛ и выводить из комы. Об этом директор рассказал изданию kp.ru.

"Сейчас врачи будут выводить её из комы, отключать от аппарата ИВЛ. Плюс ко всему сегодня на консилиуме обсуждался вопрос о переводе Натальи из реанимации в кардиологическое отделение", — поделился Карпов.

Напомним, недавно Наталия Власова потеряла создание прямо во время корпоратива в Москве. Певицу госпитализировали в больницу, где ей диагностировали сердечную недостаточность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наталия Власова - Я у Твоих Ног