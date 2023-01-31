Сергей Костомаров, отец известного российского фигуриста Романа Костомарова, прокомментировал состояние здоровья сына.
По словам Сергея Костомарова, его сына ещё полностью не отключили от аппарата ИВЛ, периодически подключая к нему. Поэтому о выписке спортсмена пока речи не идёт, уточнил отец фигуриста. Тем не менее, Роман остаётся в стабильном состоянии.
"Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось", — поделился Костомаров-старший с телеканалом "360".
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