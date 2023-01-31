Отец Романа Костомарова заявил, что его ещё полностью не отключили от ИВЛ

Сергей Костомаров, отец известного российского фигуриста Романа Костомарова, прокомментировал состояние здоровья сына.

По словам Сергея Костомарова, его сына ещё полностью не отключили от аппарата ИВЛ, периодически подключая к нему. Поэтому о выписке спортсмена пока речи не идёт, уточнил отец фигуриста. Тем не менее, Роман остаётся в стабильном состоянии.

"Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось", — поделился Костомаров-старший с телеканалом "360".

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